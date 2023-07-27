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الهيئات العزائية تجوب شوارع خرمشهر بذكرى استشهاد الإمام حسين (ع)

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة خرمشهر الواقعة في جنوب غرب ايران نشاطا كبيرا و ملحوظا من جانب جميع الفئات في المجتمع لإحياء ذكرى استشهاد ابي الأحرار الأمام الحسين (ع) في واقعة الطف.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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