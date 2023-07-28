الإنقلاب في النيجر ما الذي سيتغير؟.. آفاق التعاون بين روسيا والقارة السمراء

العالم - بانوراما

بعد ان قام بتعليق الدستور وحل المؤسسات والأحزاب. وتوالت ردود الفعل المنددة بالانقلاب وكان أبرزها رد الفعل الأميركي والفرنسي.

وطالبت كل من واشنطن وباريس بالافراج عن الرئيس المنخب وعودة الديمقراطية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحترم مقترح الزعماء الأفارقة للسلام مع أوكرانيا وتدرسه بعناية.

وفي ختام اعمال القمة الروسية الافريقية في سانت بيترسبورغ ابدى بوتين استعداد موسكو لتزويد أفريقيا ببعض الأسلحة مجانا لتعزيز الأمن في القارة والعمل بشكل أوثق مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات الأفريقية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.