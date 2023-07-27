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بالصور.. إقامة مراسم العزاء في الديوان الرئاسي بحضور الرئيس الإيراني

بالصور.. إقامة مراسم العزاء في الديوان الرئاسي بحضور الرئيس الإيراني
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع ليلة التاسع من محرم الحرام (تاسوعاء) أقيمت مساء الأربعاء، مراسم العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام أبي عبدالله الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء، في مسجد "سلمان الفارسي" بالديوان الرئاسي وذلك بحضور الرئيس الإيراني.

العالم - إيران

وتزامنا مع ليلة التاسع من شهر محرم الحرام، أقيمت مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه المخلصين الشهداء، في مسجد سلمان الفارسي بالديوان الرئاسي، بضيافة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيراني السيدإبراهيم رئيسي، حيث حضر هذه المراسم جمع من الأهالي والمسؤولين.

وتقام مراسم العزاء باستشهاد الإمام أبي عبدالله الحسين عليه السلام وشهداء الطف، في ليلة التاسع من محرم الحرام من كل عام في مسجد سلمان الفارسي بالديوان الرئاسي الإيراني بضيافة رئيس الجمهورية، حيث يحضرها عدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية وجمع غفير من الموظفين والمدراء العاملين في الديوان الرئاسي وحشد من الأهالي.

وفي هذا العام، وفي الليلة من مراسم العزاء الحسيني في الديوان الرئاسي، ألقى حجة الاسلام ميرهاشم حسيني محاضرة تناول فيها جانبا من فضائل الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيت النبوة وأصحابه الأوفياء، استمع بعدها الحاضرون إلى قصائد ورثاء ولطميات أنشدها مداح أهل البيت مجيد بني فاطمة.

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بالصور.. إقامة مراسم العزاء في الديوان الرئاسي بحضور الرئيس الإيراني