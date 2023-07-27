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17 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة

17 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” تم 17 عملا مقاوما خلال الـ24 الأخيرة، شملت 4 عمليات إطلاق نار وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة، و11 مواجهة.

وأطلق مقاومون النار صوب مروحية لجيش الاحتلال في جنين، واستهدفوا بإطلاق نار كثيف مستوطنة “حومش” جنوب جنين.

وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين بنابلس، استشهد على إثرها الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما) برصاص قوات الاحتلال.

وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية نحو سياج مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات في 11 نقطة متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس والخليل وطوباس وجنين وسلفيت، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

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