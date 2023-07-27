ترتيبات بين العراق وإيران و أميركا بشأن دفع مستحقات توريد الغاز الإيراني

العالم - العراق

وشدد العلاق الأربعاء على "وجوب تحقيق البنك المركزي درجة عالية من الامتثال لمعايير النظام المالي الدولي لضمان سلامة نظامنا المالي" مؤكدا أن "تنظيم التجارة الخارجية يقع خارج سيطرة البنك المركزي".

وكشف عن "استعانة البنك بشركة تدقيق دولية لمراجعة عمليات حركة الأموال" مشيرا إلى أن "العمل جارٍ على ترتيبات بين العراق وإيران وأميركا بشأن دفع مستحقات توريد الغاز الإيراني".

وأعلن العلاق أن "الحجم الداخلي لدين العراق يبلغ بحدود الـ65 تريليون دينار، أما الدين الخارجي للعراق فيبلغ حوالي 20 مليار دولار" لافتا إلى أن "الاحتياط العراقي من العملة الأجنبية يبلغ أكثر من 113 مليار دولار".

وبرر محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ووصلوه إلى نحو 1600 دينار إلى "عزوف بعض التجار عن دخول المنصة الإلكترونية" الخاصة ببيع الدولار بالسعر الرسمي (1320 دينارا).

وقال العلاق: "البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي وتغطية المعاملات كافة" مبينا أن "هنالك بعض التجار لا يدخلون المنصة لعدم ممارستهم نشاطات مالية مشروعة".

وأوضح "دورنا في البنك المركزي هو دفع كل من يحتاج لشراء الدولار إلى الطريق القانوني" منوها إلى أن "تنظيم حركة الأموال بسياقات صحيحة يجنب العراق المخاطر الخارجية".

وعد قوة الدينار العراقي بأنها "تستمد ليس من المواطن بل من قدرات البلد".

ونوه إلى أن "البنك المركزي بصدد تأسيس مصرف الريادة (كي)" كاشفا عن "صرف النظر عن طباعة عملة نقدية جديدة من فئة 20 ألف دينار" مستدركا بالقول إن "مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية لا يزال قائما".