مواقع التواصل: تغيير شعار تويتر إلى "إكس"

العالم- أوروبا

العصفور الازرق الذي اشتهر علی مدی سنين كرمز لتطبيق تويتر، طار ولن يعود ثانية، بعد ما اعلن مدير الشركة إيلون ماسك تغيير هذا الرمز.

ماسك قال إن لوغو العصفور الأزرق، والذي اقترن بكل عمل تويتر وخدماته كموقع للتواصل سيتغير إلى رمز جديد هو عبارة عن حرف إكس.

هذه الخطوة أثارت مواقف متناقضة بين مؤيد للفكرة من باب التغيير، وبين منتقد لها كون العصفور الأزرق كان تميمة لنجاحات تويتر طوال سنوات.

في المقابل من المتوقع ان يخلق اللوغو الجديد مشاكل للشركة كونه مرتبط بكثير من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وخارجها.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلاً وجدلاً کبيراً حول هذا الموضوع، منهم "زياد" الذي بدی غاضباً حيث غرد:"حدا بيغير لوغو شركة عملت نجاحات خيالية بسبع عشرة سنة وصارت قيمتها اربعة واربعين مليار دولار؟ شوية إحترام لتاريخها يا اخي، ولمفهوم التغريدات اللي انبنت الفكرة عليه وعملت من التطبيق أقوى وأهم بلاتفورم بتاريخ مواقع التواصل".

أما "سامر" فعلق بدوره، كاتبا:"صراع مليارديرات على الحرف إكس، غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك وغيرها من الشركات لديها علامات مسجلة باسم إكس x كابوس الملياردير إيلون ماسك لم يبدأ بعد فهو عاجز حاليا عن تبديل مفتاح تويتر في القريب العاجل".

وحساب "مون" الذي انتقد الاهتمام البالغ بلوغو تويتر ونسيان المشاكل الاخرى في المجتمع فغرد:"شو فارقة معنا نحنا اذا مستر ماسك حَب يغير لوغو تويتر من العصفور الأزرق لحرف إكس؟ نحن الشعب اللبناني يلي انسرقت مصرياتو من المصارف وما فتح تمّو بكلمة جايين نعترض على لوغو لا بيأخر ولا بيقدم. نحن الحمدالله ما في متلنا كتير على الكوكب".