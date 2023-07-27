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بخاري: السعودية ليس لديها أي مبادرة لدعم أي اسم من المرشحين للرئاسة اللبنانية

بخاري: السعودية ليس لديها أي مبادرة لدعم أي اسم من المرشحين للرئاسة اللبنانية
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال السفّير السّعودي في لبنان وليد بخاري انه ليس لدى السعوديّة أيّ مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولّي رئاسة الجمهوريّة اللبنانية.

العالم - لبنان

وصرح بخاري، خلال تكريمه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، في حفل عشاء أقامه على شرفه في دارته باليرزة، أنّ "موقف السعودية ثابت في دعمها للبنان الدّولة والمؤسّسات ومساعدة اللّبنانيّين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللّجنة الخماسيّة، وتقدّم كلّ الأفكار والطّروحات الّتي تساهم في إنقاذ لبنان".

وشدّد على أنّه "ليس لدى السعوديّة أيّ مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولّي رئاسة الجمهوريّة، ولا تتدخّل في أسماء المرشّحين، وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للنّواب؛ وهي تطرح معايير ومواصفات فقط".

وأشار إلى أنّ "السعودية تتمسّك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الّذي حمى اللّبنانيّين ويحميهم، وتؤيّد أيّ لقاء فيه خير للبنانيّين، وتتمنّى أن يجري انتخاب الرّئيس اليوم قبل الغد".

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