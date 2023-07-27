سوريا: وقفة احتجاجية في البوكمال ضد الاحتلال الأمريكي وللمطالبة بخروجه

العالم - سوریا

وأكد المشاركون في الوقفة أهمية التلاحم الوطني في معركة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتمسكهم بالثوابت الوطنية وسيادة سوريا على كامل ترابها المقدس.

ودعا المشاركون في الوقفة في بيانهم الختامي إلى التمسك بالوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات العدوان والتفرقة، والتأكيد على وحدة وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، ومؤازرة الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري والمجموعات الانفصالية، وطرد الاحتلال والتصدي لكل أشكال العدوان على سوريا.

الشيخ عبد الكريم الدندل شيخ عشيرة الحسون ورئيس مجلس عشائر وادي الفرات والجزيرة، قال في تصريح لسانا: “نجتمع اليوم في البوكمال لنعلن رفضنا المطلق للاحتلال بكل أشكاله، والمطالبة بخروج المحتل الأمريكي من منطقة الجزيرة السورية، كما سنجتمع تحت أي سقف وفي أي ظرف لنؤكد على أصالة العشائر السورية، وانتمائها لدولتها ملتفة حول جيشها الباسل في حربه المقدسة التي يخوضها دفاعاً عن وحدة وسيادة الوطن”.

بدوره أوضح شيخ قبيلة البكارة الشيخ نواف البشير أن هذه الوقفة “هي رسالة للمحتل الأمريكي مفادها بأن سوريا عصية ومنيعة بجيشها وأبنائها وعشائرها، وستبقى عصية على المستعمر الأمريكي وأذنابه في المنطقة، وأن التحرير قادم ولن يكون للأمريكي وجود في هذه المنطقة”.

من جانبه أشار الشيخ فايز الجراح إلى أن الأرض السورية أرض أبية ولا تقبل المحتلين، وسيخرج المحتل الأمريكي مطروداً من منطقة الجزيرة، وتعود مقدراتها وثرواتها التي يسرقها هؤلاء المحتلون لأصحابها السوريين.