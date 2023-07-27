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اندلاع حريق في مستودع ذخيرة وسط اليونان وسماع دوي انفجارات

اندلاع حريق في مستودع ذخيرة وسط اليونان وسماع دوي انفجارات
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام محلية يونانية، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة نيا أنخيالوس وسط اليونان، وسماع دوي انفجارات في أعقابه.

العالم- اوروبا

وقالت محطة "إي.آر.تي" اليونانية، إن حريقا اندلع بمستودع ذخيرة تابع للقوات الجوية اليونانية، مشيرةً إلى أن دوي انفجارات شديدة سُمعت أثناء اندلاع الحريق.

وأضافت المحطة أنه لأسباب احترازية، يتم نقل عدد من طائرات "إف-16" من قاعدة "نيا أنخيالوس" الجوية إلى قاعدة جوية أخرى.

ومنذ أيام، لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات في الجزيرة، لليوم السادس.

وذكرت صحيفة "توفيما" المحلية، أنه "تم إجلاء 19 ألف شخص بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد على طول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة".

ووفقًا للإعلام المحلي، تم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة.

وفي المجموع، وفقًا للمركز الوطني للطوارئ ووزارة الصحة في منطقة بحر إيجة، تم إدخال 9 أشخاص يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي إلى المستشفيات، وتلقوا إسعافات أولية فورية وغادروا بعد ذلك مباشرة.

وتستمر عمليات إخماد الحريق في رودس، مع التركيز على ثلاث جبهات نشطة.

وتحذر الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات فيما يقرب من متنصف اليونان، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وبحسب الحماية المدنية، فقد تستمر موجات الحرارة التي تشهدها منطقة جنوبي أوروبا والكثير من مناطق العالم، حتى آب/أغسطس.

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