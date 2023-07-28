الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الحركات المسلحة السودانية ترفض موقف مجلس السيادة بحيادها في القتال

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

في وقت يسود الهدوء نسبيا جبهات القتال في العاصمة الخرطوم، شنّت حركات مسلّحة في السودان هجوماً عنيفاً على عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا لرفضه موقفها المحايد من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

العالم - خاص بالعالم

معتبرة أن موقف العطا ليس سوى مناورة ودعوة للانجرار لما وصفته بالحرب العبثية و بنهج استفزازي يشكك في وطنية الآخرين.

واتهمت الحركات المسلحة في بيان لها العطا ومن معه بأنهم هم من صنعوا قوات الدعم السريع وعددا من المليشيات للقتال نيابة عنهم ضد الحركات المسلحة والتي كانت أي القوات تأتمر وتتحرك بأوامرهم، وتدمر وتحرق القرى التي ينحدر منها المنتسبين للحركات في دارفور.

وكانت الحركات مسلّحة في إقليم دارفور وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية وشاركت في الحكومة المقالة برئاسة عبد الله حمدوك ودعم بعضها انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قررت هذه الحركات عدم خوض الحرب مع أي طرف والاكتفاء بموقف الحياد وحث الطرفين على وقف القتال والعودة لطاولة التفاوض وهو ما لم يرضِ قادة الجيش.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

استمرار المعارك في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع

انفجار في سيارة في منطقة السيد زينب (ع) في سوريا

الشهر الرابع من الحرب في السودان دون بوادر للسلام

معارك السودان تدخل يومها الـ 100 والجيش يؤكد سيطرته على محيط القيادة العامة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الحركات المسلحة السودانية ترفض موقف مجلس السيادة بحيادها في القتال

الرئيس الأرميني يؤكد أهمية العلاقات الودية مع ايران

قائد الثورة الاسلامية يعزي سادن مسجد جمكران برحيل والده

الحوثي يحذر التحالف من استمرار مؤامراته الهادفة لاستقطاع أجزاء من اليمن ويدعو الشعب للجهوزية

صنعاء تشهد مسيرة كبرى إحياءً لذكرى عاشوراء وتنديداً بالإساءة للقرآن الكريم

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. الإنقلاب في النيجر ما الذي سيتغير؟.. آفاق التعاون بين روسيا والقارة السمراء