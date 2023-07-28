الحركات المسلحة السودانية ترفض موقف مجلس السيادة بحيادها في القتال

العالم - خاص بالعالم

معتبرة أن موقف العطا ليس سوى مناورة ودعوة للانجرار لما وصفته بالحرب العبثية و بنهج استفزازي يشكك في وطنية الآخرين.



واتهمت الحركات المسلحة في بيان لها العطا ومن معه بأنهم هم من صنعوا قوات الدعم السريع وعددا من المليشيات للقتال نيابة عنهم ضد الحركات المسلحة والتي كانت أي القوات تأتمر وتتحرك بأوامرهم، وتدمر وتحرق القرى التي ينحدر منها المنتسبين للحركات في دارفور.

وكانت الحركات مسلّحة في إقليم دارفور وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية وشاركت في الحكومة المقالة برئاسة عبد الله حمدوك ودعم بعضها انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قررت هذه الحركات عدم خوض الحرب مع أي طرف والاكتفاء بموقف الحياد وحث الطرفين على وقف القتال والعودة لطاولة التفاوض وهو ما لم يرضِ قادة الجيش.

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