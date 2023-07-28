آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء يحيون مراسم ذكرى عاشوراء

العالم - خاص بالعالم

وتوافد الألاف من المشاركين إلى ساحة التظاهرة بالعاصمة اليمنية صنعاء، والتي أطل فيها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمةٍ متلفزة، أكد على أهمية نهضة الإمام الحسين عليه السلام وخسارة الأمة باستشهاده.

أربعة عشر محافظة يمنية من بينها عمران وحجة والمحويت وذمار وريمة وتعز ومأرب والجوف وغيرها، تشارك في إحياء هذه الفاجعة، التي يحييها محبي ال بيت رسول الله كاستذكارٍ للواقعة وتأكيداً على السير في نفس الدرب الحسيني، كجزء من الأخلاق والالتزامات الدينية التي لا تقبل المساومة.



محافظة الحديدة كغيرها من المحافظات اليمنية، لها الموقف ذاته والتاريخ حافلا بالعادات والتقاليد التهامية المناصرة للإمام الحسين واتباعه إلى اليوم، حيث شهدت مسيرة جماهيرية دعت إلى التحرك الجاد في مناصرة الإسلام والرد على منتهكي حرمات المسلمين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...