قائد الدعم السريع يدعو إلى تغيير قيادة الجيش ويعتذر من السودانيين

العالم - خاص بالعالم

وفيما يبدو انه رد من الخرطوم على مواقف حميدتي، اشترطت الخارجية السودانية، تذليل العقبات لعودة وفد الجيش التفاوضي إلى مدينة جدة السعودية، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الدعم السريع.

الخارجية اكدت في بيان، جاهزية الوفد التفاوضي للعودة إلى منبر جدة، متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأميركي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات.وأضافت الوزارة ان تعنت من وصفتهم بقوات التمرد ، وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعثر مباحثات جدة.



والجمعة دعا محمد حمدان دقلو حميدتي، زعيم قوات الدعم السريع ، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني.وفي اول ظهور له امام الكاميرا منذ اندلاع القتال نشر مقطع مصور لحميدتي ، حيث ظهر محاطا بأفراد من مقاتليه معتذرا للشعب السوداني عن عواقب الصراع المستمر.

وقال مخاطبا جنود وضباط القوات المسلحة السودانية، إنه يمكن التوصل الى اتفاق وحل عاجل للأزمة اذا تم تغيير قيادة الجيش خلال اثنتين وسبعين ساعة.



وكان أعلن الجيش السوداني الخميس عودة وفده التفاوضي إلى البلاد للتشاور، فيما قالت قوات 'الدعم السريع' إن وفدها باق في مدينة جدة السعودية.



وترعى الرياض وواشنطن منذ اوائل مايو/ أيار الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين المتحاربين ، أدت إلى أول اتفاق بين الجانبين لالتزام حماية المدنيين.كذلك أعلن أكثر من هدنة، سجلت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الجانبين المتصارعين، ما دفع السعودية والولايات المتحدة إلى تعليق المفاوضات.



وعلى خلفية التعنت والتعنت المضاد ،يتبادل الجيش والدعم السريع ، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال، وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.



ومنذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، يخوض الطرفان اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو ثلاثة ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

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