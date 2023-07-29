واشنطن تدعم كانبيرا لتطوير وتصنيع صواريخ متطوّرة

العالم - خاص بالعالم

الأمن الإقليمي والتعاون العسكري، للحدّ من النفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيط الهادئ هي محاور اللقاءات الامريكية الاسترالية التي افضت الى قرار التعاون مع كانبيرا لتطوير صناعة الصواريخ حيث تعتزم الولايات القصمتحدة تعزيز مخزونها من الأسلحة، بعد محادثات رفيعة المستوى بين البلدين.

وفي زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى استراليا تم الإعلان عن المشروع بعد محادثات شارك فيها وزيرا دفاع وخارجية البلدين.



وقال ريتشارد مارلز وزير الدفاع الأسترالي:"نأمل أن يبدأ صنع الصواريخ في أستراليا في غضون سنتين، في إطار قاعدة صناعية مشتركة لإنشاء مشروع إنتاج الأسلحة الموجّهة والذخائر المتفجرة في هذا البلد".

وتسعى واشنطن الى تطوير صناعتها الصاروخية من أجل تأمين إمدادات موثوقة لقواتها المسلحة مستقبلا بعد ان شكلت الحرب في أوكرانيا ضغطا كبيرا على سلاسل إمدادات أسلحتها وادت الى تراجع مخزونها من الصواريخ والذخائر .



وقال لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي :"هذا المشروع سيساعد واشنطن على تعزيز تفوقها التكنولوجي وتقوية قاعدتها الصناعية الدفاعية".



من جانب آخر وافقت استراليا على إعادة تأهيل قواعد عسكرية في شمال البلاد حتى تتمكن من تنظيم تدريبات وتسمح بتكثيف مناوبات القوات الأميركية لتعزيز قواتها المسلحة وامتلاك قدرات على توجيه ضربات لإبعاد أعداء محتملين مثل الصين

بالاضافة الى ذلك اتفقت واشنطن وكانبيرا على تشكيل مركز استخبارات مشترك، بحلول عام 2024' لتحليل القضايا الاستراتيجية المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

وفي مارس هذا العام كشفت الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا عن التوصل الى اتفاقية اوكوس تنص على تزويد استراليا بغواصات نووية الدفع الامر الذي ازعج الفرنسيين لابعدها عن هذه الصفقة كما أثار غضب الصين التي ترى نفسها المستهدف الاول من قبل استراليا وحلفائها الاميركيين والبريطانيين.

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