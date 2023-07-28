أزمة حاكمية مصرف لبنان ومآل الأزمة الإقتصادية

العالم – استوديو بيروت

الحاكم الذي اشتهر بمقولة"الليرة بخير"ارسى تثبيتها بعد الحرب الاهلية وهندسة السياسات المالية للبنان، ها هو ينهي ولايته الخامسة بخسارة الليرة 98% من قيمتها وبحقه مذكرة توقيف دولية ومثقل بالكثير من الدعاوى القضائية الداخلية والخارجية.

الحدث ليس الحاكم بل الحدث هو الفراغ الذي يخلفه في مسرح مثقل بالفراغات الدستورية والسياسية فرئيس الجمهورية ينتظر التوافقات الداخلية والخارجية لانتخاب حكومة مستقيلة تكاد لا تستطيع تصريف الاعمال الا بحدودها الدنيا، هشاشة مالية واقتصادية تقف على جرف لا نعلم متى وكيف سيكون موعد الانزلاق الكبير، أسئلة كثيرة وجدل عالي مستوى تخلفها مرحله ما بعد انتهاء حاكميه مصرف لبنان التي تقع على مسافة ثلاثة ايام فماذا في المستجدات والسيناريوهات؟

وحول انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، هذا الاسم الذي كان خلال السنوات الثلاث دائما حاضرا عند كل افتراق ازمة او انهيار اقتصادي او انهيار للعملة او ازمة في كل القطاعات وحول تحميل الرجل ما لا يحمل وهل فعلا حمّل حاكم مصرف لبنان مسؤوليات، قد تكون اكبر من التي فعلا احدثها، أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية زياد نصر الدين أنه في الـ 15 من شهر آب سيبدأ موضوع استكشاف الغاز وخلال ذلك اذا صدرت النتيجة الايجابيه كما هي متوقعة فان لبنان سيتلقى خبرا جميلا بوجود ثلاثة مصارف مراسلة جديدة في العالم تتفاوض مع لبنان، وهي تنتظر الضوء الاخضر فيما اذا كانت هناك كمية تجارية للغاز فسوف تفتح الآفاق للعمل معه ما سيدخل لبنان الى مرحلة ايجابية اهم بكثير من الصورة السوداوية التي نراها، لانه يوجد فقط بنك وحيد مراسل يتعامل مع لبنان وبشروط سياسية امريكية صعبة فهنالك ثلاثة بنوك مراسلة في العالم تتفاوض مع لبنان وقد جرى التفاوض معها بعاصمة عربية وحاليا الضوء الاخضر يكمن انه في حال اذا تبين وجود كمية تجارية وهي في البلوك 9 فعلا، ما سيفتح مرحلة جديدة وصفحة جديدة ستفتح الأفق السياسي القادم الى لبنان.

وحذّر نصر الدين من تكرار خديعة البلوك 4 في البلوك رقم 9 فهناك في الكواليس يشتم رائحة خدعة جديدة وبالتالي على الدولة اللبنانية الحذر بكل وضوح بان تتعاقد بشكل سريع مع طرف ثالث وهذا الطرف الثالث تحديدا اذا كان "صيني" من الشرق كونه مهتم ان يوجد غاز في سواحل المتوسط لتتأكد الدولة من حفظ حقها وحتى لا تتعرض الى خديعة جديدة.

كما استعرض البرنامج كلمة رياض سلامة بأن "المصرف المركزي يعالج نتائج سياسات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التى أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 ملياراً، وسياسة الدعم،ولبنان صرف 7 مليار ونصف تلبية للدعم وسلسلة الرتب والرواتب".

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