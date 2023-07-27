السفارة الايرانية في كوبنهاغن تدين استمرار الإساءة للرموز الوطنية والدينية

وقد ادان هذا البيان الصادر عن السفارة الايرانية في الدنمارك الیوم الخمیس بشدة استمرار اهانة المقدسات الدينية معتبرا إن مثل هذه الأعمال يصممها وينفذها متطرفون بأهداف ودوافع مثيرة للفتنة موضحا بأن عدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ومحاكمة المهينين یمکن ان یؤدي الى الكراهية والعنف بين الناس والأديان والثقافات.

کما أكدت السفارة الايرانية في بيانها أن حرية التعبير مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان ولا يجوز التذرع بأي عذر لإهانة الأديان أو الكتب المقدسة أو الرموز والقيم الوطنية للأمم .

وقد صدر هذا البيان بعد أن قامت الجماعات القومية المعادية للإسلام واليمين المتطرف في الدنمارك بتدنيس الكتب المقدسة للأديان الإبراهيمية والرموز الوطنية الایرانیة في الأسابيع الأخيرة.