الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الايرانية في كوبنهاغن تدين استمرار الإساءة للرموز الوطنية والدينية

السفارة الايرانية في كوبنهاغن تدين استمرار الإساءة للرموز الوطنية والدينية
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدنمارك بيانا يدين بشدة استمرار الأعمال المهينة للكتب الدينية والرموز الوطنية في كوبنهاغن.

وقد ادان هذا البيان الصادر عن السفارة الايرانية في الدنمارك الیوم الخمیس بشدة استمرار اهانة المقدسات الدينية معتبرا إن مثل هذه الأعمال يصممها وينفذها متطرفون بأهداف ودوافع مثيرة للفتنة موضحا بأن عدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ومحاكمة المهينين یمکن ان یؤدي الى الكراهية والعنف بين الناس والأديان والثقافات.

کما أكدت السفارة الايرانية في بيانها أن حرية التعبير مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان ولا يجوز التذرع بأي عذر لإهانة الأديان أو الكتب المقدسة أو الرموز والقيم الوطنية للأمم .

وقد صدر هذا البيان بعد أن قامت الجماعات القومية المعادية للإسلام واليمين المتطرف في الدنمارك بتدنيس الكتب المقدسة للأديان الإبراهيمية والرموز الوطنية الایرانیة في الأسابيع الأخيرة.

روابط ذات صلة

إحراق نسخ من القرآن الكريم اليوم أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك

تركيا تدين بشدة الاعتداء الجديد على القرآن الكريم في الدنمارك

الأردن يدين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية

الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفارة الايرانية في كوبنهاغن تدين استمرار الإساءة للرموز الوطنية والدينية

السيد نصرالله: النخب السياسية الاقتصادية هم يفتعلون الحروب

سوريا: وقفة احتجاجية في البوكمال ضد الاحتلال الأمريكي وللمطالبة بخروجه

الشرطة السويدية تسمح بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

موجة احتجاجات جديدة في عدن مع تفاقم الأزمات المركبة

وسائل إعلام أمريكية: تهم جديدة بانتظار ترامب