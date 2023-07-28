السفن الحربية الروسية والصينية تبدأ مناورة بحرية مشتركة ثالثة في المحيط الهادئ

العالم - أسیا والباسفیک

وبعد مغادرة سفن القوات البحرية الروسية والصينية من ميناء فلاديفوستوك، وفقاً للبيان، تم تشكيل قوة مشتركة بينهما وبدأت في التحرك على المسار المتفق عليه مسبقاً.

وتضم القوة المشتركة، السفن الروسية الحربية "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيليف"، والكورفيتين "غريمياشي" و"ألدار تسيدنجابوف"، بالإضافة إلى الناقل البحري الوسطى "بيتشينغا".

ومن الجانب الصيني، تشمل القوة الصينية المدمرتان "غويان" و"تسي تسي كار"، وسفن المراقبة "تون لين" و"جي تشاو"، وسفينة التزود المتعددة الاستخدامات "تايهو".

وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين.

وخلال فترة الدورية، سيقوم بحارة البلدين بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن، وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع، وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.

يُشار إلى أنه سبق للبحرية الروسية والصينية تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة تحت اسم "الشمال - التفاعل 2023" في بحر اليابان.

وغادرت أربع سفن حربية وسفينة إسناد صينية ميناء تشينغداو متجهة إلى منطقة المناورات، كما غادرت السفن الحربية الروسية من ميناء فلاديفوستوك شرقي البلاد للمشاركة في التدريبات.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، قبل أيام أنّ المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان أصبحت استعراضاً آخر للمستوى العالي من الثقة الاستراتيجية المتبادلة والصداقة التقليدية القوية بين الدولتين وقواتهما المسلحة.

ولفت بيان للوزارة الصينية إلى أنّ "الصين وروسيا تعتبران أكبر جارين وشريكين استراتيجيين شاملين، ويظلّ جيشا روسيا الاتحادية والصين قوتين مهمتين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وقبل أسابيع، التقى وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، القائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، في العاصمة الصينية بكين.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، بياناً أصدره لي، قال فيه إنّه "في ظل توجيهات رئيسي البلدين، يتطور التعاون العسكري بين الصين وروسيا بشكل متزايد، إذ إنّ لدى البحريتين تفاعلات وثيقة وتبادلات متكررة".