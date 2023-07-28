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اقامة مراسم العزاء الحسيني في ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة مراسم العزاء الحسيني في ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اقيمت مراسم العزاء في ليلة عاشوراء بذكرى استشهاد ابي عبد الله الحسين (ع) وصحبه الابرار بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

العالم - ايران

واقيمت الليلة الرابعة من مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام مساء الخميس بالتزامن مع ليلة عاشوراء في حسينية "الامام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وحشد من المواطنين.

وفي المراسم تحدث حجة الإسلام ناصر رفيعي، مستشهدا بكلام الامام الحسين (ع)، عن دور الأمل في الجهود والحركة لإحداث التحول والثبات من اجل المثل العليا.

كما تحدث مهدي سماواتي في المراسم عن المصاب وقرأ دعاء التوسل ومن ثم تلا المنشد الحسيني مهدي رسولي قصائد في رثاء اهل البيت وابي عبدالله الحسين (عليهم السلام).

يذكر ان الجمهورية الاسلامية شهدت اليوم مراسم مهيبة لمناسبة التاسع من محرم احياء لذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين (ع).

وتستمر مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام ابي عبدالله الحسين (ع) في حسينية "الإمام الخميني (رض)" بحضور قائد الثورة الاسلامية كل ليلة حتى مساء السبت.

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