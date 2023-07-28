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العميد فدوي: من اولويات حرس الثورة الاسلامية ترسيخ اركان الأسرة

العميد فدوي: من اولويات حرس الثورة الاسلامية ترسيخ اركان الأسرة
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

صرح نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان ترسيخ اركان الأسرة وتربية الأبناء بما يتماشى مع نهج الثورة الإسلامية يعد من أولويات حرس الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

وأضاف العميد فدوي في تصريح له مساء الخميس خلال زيارته للمحافظة المركزية (وسط) في لقاء مع عائلات حرس الثورة الاسلامية: ان مؤسسة الأسرة في حرس الثورة الاسلامية تحظى باهمية فائقة وهي واحدة من أهم الارصدة القيمة للحرس الثوري.

وتابع: الأسرة هي من أهم عوامل نجاح رجال حرس الثورة الاسلامية في مهماتهم، لأن هوية الحرس تتشكل في نفوس العائلات ، واليوم في الخطوة الثانية للثورة (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية)، أصبحت هنالك رسالة مهمة على عاتق عائلات الحرس.

وقال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: ان حماية الأسرة من المجالات المهمة للدفاع عن القيم الإسلامية ، ويجب على رجال الحرس بالإضافة إلى جعل أسرهم مظهرا من مظاهر الإيمان والتقوى والقيم المعنوية ان يكون لهم ايضا مسعى جهادي لتعزيز هذه المؤسسة المقدسة في المجتمع.

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العميد فدوي: من اولويات حرس الثورة الاسلامية ترسيخ اركان الأسرة