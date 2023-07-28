تحركات بن غفير ترجمة لمشروع صهيوني خطير بالمنطقة

وقال نصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ن هذه الاستراتيجية التي يعمل بها المشروع الصهيوني، ليست عبثية، باعتبار ان ما يعمل به بن غفير او وزير المالية الآخر، ومن العتاة الصهاينة في المسجد الاقصى المبارك، تأتي ترجمة وتطبيقا لما جاء في الفكر او العقل التملودي مقابل العقل العربي، واعتبره بالامر الخطير.

وحذر من خطورة رفع العلم الاسرائيلي في سماء الاردن ومصر ودول عربية مطبعة، مشيراً الى ان هذا العلم يحمل اخطر رمز اي قيام دولة "اسرائيل" تلك الخرافة الصهيونية التي تقول ان حدود "اسرائيل" من الفرات الى النيل في الخطين الازرقين المرسومين على العلم.

وانتقد الاردن من عدم صدور موقف منها، باعتبار انها وصية على المسجد الاقصى بعد اقتحامات بن غفير عدد غفير من الصهاينة، وتساءل لماذا لم تسحب الاردن سفيرها من تل ابيب وتقطع العلاقات والتفاوض مع الكيان، مؤكداً ان تبعات هذه الاقتحامات سيتحملها نظام المملكة الهاشمية.