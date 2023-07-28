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مراسل العالم آخر تفاصيل احياء مراسم عاشوراء في كربلاء المقدسة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب العالم في بغداد، ان زوار الامام الحسين "عليه السلام" لا يختص فقط على اتباع اهل البيت "عليهم السلام"، وانما هناك من يأتي الى كربلاء المقدسة من كافة القوميات والمذاهب وحتى من باقي الاديان السماوية الاخرى من كل دول العالم، لاحياء الذكرى الاليمة لمراسم عاشوراء.

وقال مراسلنا: ان مرقد الامام الحسين "عليه السلام" قد تحول الى قبلة لكل المؤمنين والاحرار في العالم، مشيراً الى ان عملية تفويج الزائرين الاجانب والعرب تسير بشكل انسيابية عالية حيث تقوم المؤسسات الامنية والصحية والخدمية العراقية التي تخدم زوار الامام الحسين "عليه السلام" بواجباتها على قدم وساق.

ولفت الى استمرار تدفق الزوار حتى مساء هذا اليوم وفجر يوم غد، خاصة من المحافظات العراقية لاحياء ليلة عاشوراء الامام الحسين "عليه السلام" حيث تصل الذورة لمراسم ركضة طويريج في مدينة كربلاء المقدسة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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