مراسل العالم آخر تفاصيل احياء مراسم عاشوراء في كربلاء المقدسة

وقال مراسلنا: ان مرقد الامام الحسين "عليه السلام" قد تحول الى قبلة لكل المؤمنين والاحرار في العالم، مشيراً الى ان عملية تفويج الزائرين الاجانب والعرب تسير بشكل انسيابية عالية حيث تقوم المؤسسات الامنية والصحية والخدمية العراقية التي تخدم زوار الامام الحسين "عليه السلام" بواجباتها على قدم وساق.

ولفت الى استمرار تدفق الزوار حتى مساء هذا اليوم وفجر يوم غد، خاصة من المحافظات العراقية لاحياء ليلة عاشوراء الامام الحسين "عليه السلام" حيث تصل الذورة لمراسم ركضة طويريج في مدينة كربلاء المقدسة.

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