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45 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

45 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان في منطقة باب العامود خلال توجههم للمسجد الأقصى.

وشاركت أعداد كبيرة من النساء في إعمار المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة في باحاته ومصلياته.

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم للهجرة إلى المسجد الأقصى، وشد الرحال للرباط والصلاة فيه.

وأكد الشيخ سليم، أن الثبات والرباط في الأقصى يحطم كل المؤامرات والمؤتمرات التي تعقد للمكر بالقدس والمسجد الأقصى.

وقال الشيخ سليم إن القضية الفلسطينية ستبقى حية في قلوب المسلمين، الذين لا حياة ولا وجود لهم دون الأقصى فهو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وأرض رباط لنا حتى تقوم الساعة.

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