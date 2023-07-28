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إصابات بمواجهات مع الإحتلال في عدة مناطق بالضفة

إصابات بمواجهات مع الإحتلال في عدة مناطق بالضفة
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة إثر اندلاع مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في نابلس، اندلعت مواجهات على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق بالغاز السام.

وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة على جبل صبيح ضمن الفعالية الأسبوعية ضد الاستيطان والرافضة لإقامة بؤرة “إفيتار” الاستيطانية على الجبل، أعقبها مسيرة صوب الجبل أشعل خلالها الشباب الثائر الإطارات المطاطية.

وهاجم عشرات المستوطنين أطراف قرية عينابوس جنوب نابلس، وأشعلوا النيران في الأراضي الزراعية قرب البلدة، ما أدى لاحتراق عشرات الدونمات الزراعية.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

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إصابات بمواجهات مع الإحتلال في عدة مناطق بالضفة

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