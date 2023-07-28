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مشاورات بين ايران وروسيا وتركيا وسوريا لعقد الاجتماع الوزراي الرباعي

مشاورات بين ايران وروسيا وتركيا وسوريا لعقد الاجتماع الوزراي الرباعي
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف دبلوماسي روسي، أن ممثلين عن طهران وموسكو وانقرة ودمشق يجرون مشاورات حول إمكانية عقد اجتماع وزراي رباعي، وأن موضوع هذا الاجتماع قيد الدراسة.

العالم- ايران

وأعلنت مصادر مطلعة ان مشاورات تجري حاليا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا الاتحادية وتركيا وسوريا لعقد الاجتماع الرباعي.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة، إنه تتم مناقشة موضوع الاجتماع الجديد لوزراء خارجية روسيا وسورية وتركيا وإيران، ويتطلب ذلك تزامن جداول أعمالهم.

وأضاف المصدر: تجري مناقشة هذا الموضوع. لكن من أجل الوصول إلى النتيجة يجب أن تتوافق جداول عمل جميع الوزراء. العملية مستمرة.

وعُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 مايو/أيار الماضي. وخلال هذا الاجتماع أوعز كبراء الدبلوماسيين للدول الاربع بإعداد مسودة لخارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

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