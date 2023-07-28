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الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية :

الأمور تحت السيطرة إثر الحريق الذي اندلع بكربلاء المقدسة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء "سعد معن" حول الحريق الذي اندلع في شارع الإمام علي عليه السلام بمحافظة كربلاء المقدسة بأن الأمور تحت السيطرة.

العالم- العراق

وأفاد مراسل العالم من كربلاء المقدسة باندلاع حريق في شارع الامام علي عليه السلام في وسط مدينة كربلاء المقدسة وفرق الدفاع المدني تتوجه الى موقع الحريق.

وقال مراسلنا "بحسب شهود عيان الحريق ناتج عن انفجار عدة مولدات كهربائية ".

وصرح مراسل العالم من كربلاء المقدسة بإخماد حريق اندلع قرب العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة.

وقال مراسلنا نقلا عن مديرية الدفاع المدني بكربلاء المقدسة، إن "فرق الإطفاء، تمكنت من إخماد، دون تسجيل إصابات بشرية".

وبحسب مديرية دفاع مدني كربلاء، تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وقال الدفاع المدني:" تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل".

وأضاف مراسلنا أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يصل موقع الحريق في مركز مدينة كربلاء المقدسة .

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