أردوغان يتعهد بتحقيق الاستقلالية لتركيا في مجال الصناعات الدفاعية

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وقال أردوغان إنه "في السابق، كانت تركيا تستورد من الخارج كل أسلحتها، حتى المسدسات والأسلحة الفردية التي يستخدمها أفراد الشرطة، وكانوا في السابق يرفضون بيعنا الأسلحة والصناعات الدفاعية، ويشترطون على تركيا استخدامات الأسلحة التي يقبلون بيعنا إياها، حتى البسيطة منها، وكان هذا يعيق عملياتنا ضد المنظّمات الإرهابية"، في إشارة منه للدول الغربية.



وأضاف الرئيس التركي أن "الإنجازات التي حققناها في الصناعات الدفاعية المحلية، طوال السنوات الـ 21 الماضية، ظاهرة للعيان، وجعلت جل اعتمادنا في عملياتنا العسكرية، على صناعاتنا وصناعات شركاتنا المحلية الوطنية، وقد فتحنا المجالات واسعا أمام صناعاتنا الدفاعية بكل الاتجاهات.. وبتنا نستقطب الأفكار الجديدة في هذه الواقع، ونحولها إلى واقع".

وشدد على أن بلاده "ستسرّع النجاحات في مشاريع صناعاتها الدفاعية الوطنية وغيرها من المشاريع، وستطور حلولا لكل المشاكل التي تواجهها شركات الصناعات الدفاعية الوطنية، وتوفر كل ما يحتاجه هذا القطاع".

وقال: "سنعمل بكل جد من أجل تحقيق الاستقلالية لتركيا في الصناعات الدفاعية، وإنهاء الاحتياج للخارج في هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن "تركيا طورت أنموذجا تركيا في قطاع الصناعات الدفاعية"، معتبرا أن "النظر للقطاع فقط من باب تجاري وبيع هذه الصناعات الدفاعية التركية للخارج، ليست نظرة صائبة".

وأكد الرئيس التركي في ختام كلمته أنه "في الوقت الذي نوفر فيه كل احتياجات تركيا من الطائرات والسفن والمسيرات، فإننا سنكون كذلك إلى جانب أصدقائنا".