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لبنان: حزب الله يجدد البيعة والتمسك بمدرسة الثورة الحسينية الخالدة

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

لا يوم كيومك يا أبا عبدالله، هكذا تبدو الضاحية الجنوبية وكل لبنان في العاشر من من محرم  من كل عام، تجديد للبيعة والتاكيد على النهج الحسيني المقاوم. 

العالم - خاص بالعالم

المسيرات عمت معظم المناطق ابرزها المسيرة الكبرى التي نظمها حزب الله في الضاحية تقدمتها الفرق الكشفية وحملة الرايات وفرق اللطيمة بمشاركة عشرات الالاف من محبي الحسين واهل بيته عليهم السلام، جابت الشوارع الرئيسة، وسط هتافات البيعة للنهج الحسيني والمقاومة ونصرة القرآن د الذي اكد عليه امين عام حزب الله في ختام المسيرة .

المشاركون اكدو ان نهج الامام الحسين عليه السلام لم ينقطع يوما وهو يتجدد وفاء وانتصار لمقاومة نهلت من معين ثورته .

هذا وعمت المسيرات والعروض الفنية والمسرحية التي تجسد واقعة كربلاء معظم المناطق اللبنانية وسط حضور شعبي بارز تاكيدا على رفض الظلم والاستبداد وتشكيل مجتمع حر ومقاوم بوجه كل غاصب وفاسد ومحتل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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