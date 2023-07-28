الدفاع المدني تعلن إخماد حريق كربلاء المقدسة وانتشال 4 جثث

العالم- العراق

وقال بيان صادر عن المديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع بسوق تجاري قديم متنوع النشاط التجاري، متخذا من سطح السوق مخازن تجارية مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة ويقع في شارع الإمام علي عليه السلام قرب ضريح الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة".



وأضاف أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بثقلها لتطوق النيران بعد أن عملت على إحاطة موقع الحادث بساتر مائي من أربع جهات مع زج عجلة السلم لتكافح النيران من الأعلى الى الأسفل لتوقف امتداد الحريق مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط السوق التجاري لتحكم سيطرتها الكاملة على الحريق بوقت قياسي رغم صعوبة حركة اليات الإطفاء بسبب حشود الزائرين في مواقع الحادث وسرعة انتشار الحريق بسبب استخدام السندويج بنل وانهيار أجزاء من سقف السوق المتهالك على فرق الدفاع المدني باسناد من اطفاء العتبتين الحسينية والعباسية بالمحافظة".



وتابع البيان أن "فرق الدفاع المدني انتشلت أربع جثث من داخل السوق جراء الحريق وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر وتشير المعلومات الأولية الى حصول حادث حريق باسطوانة غاز نتيجة أعمال الطبخ في احد المواكب الحسينية".