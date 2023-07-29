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السودان: دقلو يطالب بتغيير قيادة الجيش لإنهاء القتال + فيديو

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، يطالب الجنود السودانيين بتسليم قائدهم، الجنرال عبد الفتاح البرهان، ومساعديه، من أجل إتاحة الفرصة في إنهاء القتال الدائر في البلاد.

العالم - السودان

طالب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الجمعة، بتنحي خصومه في هيئة قيادة الجيش السوداني، من أجل إتاحة الفرصة في إنهاء القتال المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وتوجه دقلو، عبر فيديو من خمس دقائق، نُشر في "تويتر"، ويُعتقد أنه الأول له منذ اندلاع المعارك مع الجيش، إلى الجنود السودانيين بالقول إنه يمكن تحقيق السلام "خلال 72 ساعة" في حال قاموا بتسليم قائدهم، الجنرال عبد الفتاح البرهان، ومساعديه.

وشدّد دقلو، الذي ظهر في المقطع المصوَّر في زيه العسكري، وسط مقاتلين من "الدعم السريع" يرددون الهتافات، على أنه من دعاة السلام وليس الحرب، مقدّماً اعتذاره إلى الشعب السوداني "بسبب المأساة التي خلفتها هذه الحرب، التي فُرضت علينا".

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