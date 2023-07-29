بلينكن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع + فيديو

العالم - أفريقيا

وأعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للبلاد أمس (الجمعة)، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم.

ويجتمع قادة دول غرب أفريقيا، الأحد، في أبوجا بعد الانقلاب في النيجر، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وفق ما أعلنت، الجمعة، الرئاسة النيجيرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم رئاسة نيجيريا ديلي الاكي، في بيان: «إثر الانقلاب في جمهورية النيجر الذي أطاح بالنظام السياسي الدستوري في هذا البلد في غرب أفريقيا... يستضيف رئيس (نيجيريا) بولا تينوبو اجتماعاً خاصاً لقادة المنطقة الأحد 30 يوليو (تموز) في أبوجا».