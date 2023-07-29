ايران تبدأ اجراءات محاكمة كبار أعضاء زمرة "خلق" الارهابية

العالم - ايران

وفي مقدمة هؤلاء المتهمين، الشخصيتان الرئيسيتان لهذه الزمرة الارهابية "مسعود رجوي" و"مريم قجر عضدانلو" المعروفة باسم مريم رجوي، وهناك اسماء اخرى مثل مهدي ابريشمجي (الزوج السابق لمريم رجوي والذي تنازل عن زوجته لمسعود رجوي بطلب من الاول !) وزهرة اخياني وغيرهم من المجرمين.

يذكر ان أيدي زمرة خلق الارهابية ملطخة بدماء 17 الف مواطن ايراني في عمليات اغتيال وتفجيرات وارهاب ، كما تعاون هؤلاء مع صدام حسين المقبور ضد ايران ولقمع الاكراد واهالي الجنوب في العراق والان يتعاونون مع اميركا التي نقلتهم من معسكرهم في العراق الى البانيا، حيث توفر بريطانيا وفرنسا والمانيا ايضا غطاء لتحركات هذه الزمرة الارهابية.