السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تبدأ اجراءات محاكمة كبار أعضاء زمرة "خلق" الارهابية

ايران تبدأ اجراءات محاكمة كبار أعضاء زمرة
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت محكمة الجزاء الاولى في محافظة طهران في بيان انها ستبت في ملف محاكمة 104 من كبار اعضاء زمرة "خلق الارهابية" وعلى هؤلاء الهاربين من البلاد اختيار محامين قانونيين لهم ليمثلوهم في جلسات المحاكمة في غضون شهر، وفي غير هذه الحالة سيتم اتخاذ القرار المناسب بحسب القانون.

العالم - ايران

وفي مقدمة هؤلاء المتهمين، الشخصيتان الرئيسيتان لهذه الزمرة الارهابية "مسعود رجوي" و"مريم قجر عضدانلو" المعروفة باسم مريم رجوي، وهناك اسماء اخرى مثل مهدي ابريشمجي (الزوج السابق لمريم رجوي والذي تنازل عن زوجته لمسعود رجوي بطلب من الاول !) وزهرة اخياني وغيرهم من المجرمين.

يذكر ان أيدي زمرة خلق الارهابية ملطخة بدماء 17 الف مواطن ايراني في عمليات اغتيال وتفجيرات وارهاب ، كما تعاون هؤلاء مع صدام حسين المقبور ضد ايران ولقمع الاكراد واهالي الجنوب في العراق والان يتعاونون مع اميركا التي نقلتهم من معسكرهم في العراق الى البانيا، حيث توفر بريطانيا وفرنسا والمانيا ايضا غطاء لتحركات هذه الزمرة الارهابية.

روابط ذات صلة

ايران تتسلم بعض حواسيب زمرة "خلق" الارهابية من ألبانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد ينشر أكثر من 2000 مقاتل لتأمين ركضة طويريج في كربلاء

صفي الدين: المقاومة تعد العدو الصهيوني بمزيد من الهزائم

طالبان تقتل أحد المشاركين في مراسم عاشوراء بمدينة غزني + فيديو

ايران تبدأ اجراءات محاكمة كبار أعضاء زمرة "خلق" الارهابية

بالفيدو.. لحظة التفجير في منطقة السيدة زينب عليها السلام

شاهد بالفيديو.. انطلاق مراسم عزاء عاشوراء في کربلاء المقدسة ولبنان