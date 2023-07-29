طالبان تقتل أحد المشاركين في مراسم عاشوراء بمدينة غزني + فيديو

في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم من هذه المنطقة، بينما يمكن سماع أصوات طلقات نارية، يمكن أيضا مشاهدة حالات ضرب المعزين من قبل قوات طالبان الحكومية.

لم تبدِ طالبان رأيًا بعد في هذا الشأن ، وقد أبلغ السكان المحليون عن انقطاع جاد في للإنترنت في هذه المحافظة.

كما نُشرت في الأيام الماضية صور للمعزين يتعرضون للضرب في مدينة كابول، كما تم إغلاق بعض المحلات التجارية بسبب وضع أعلام حداد شهر محرم في هذه المدينة.

وهذا العام فرضت سلطات طالبان قيودا واسعة النطاق على العزاء بمناسبة محرم في كابول.

وقبل أيام وقع الشيعة على عرائض وطلبوا من طالبان رفع القيود المفروضة على إقامة العزاء والشعائر الدينية في محرم.