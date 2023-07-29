انطلاق مراسم عزاء عاشوراء في کربلاء المقدسة ولبنان

العالم - مراسلون

وحضر الملايين من الزوار، في مرقد سيد الشهداء عليه السلام لسماع رواية مقتل الحسين الذي قرأه خطيب العتبة المقدسة.

وأکد مراسل قناة العالم ان الزيارة تسير دون أي مشاکل وبانسيابية عالية.

وسيشهد مرقد الامام الحسين عليه السلام مراسم عزاء شهيرة تعرف بـ"رکضة طويريج" بعد انتهاء صلاة الظهر. وتبدأ هذه المراسم من بلدة طويريج حيث يهرول المشارکين في العزاء نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام.

وأکد مراسل قناة العالم ان الحشود الغفيرة ملأت جميع الشوارع المنتهية بمرقد ابي عبدالله الحسين عليه السلام.

هذا وانطلقت مراسم احياء يوم عاشوراء في عدة دول، لاسيما لبنان، حيث اجتمعت حشود غفيرة في بيروت.

وتضمنت المراسم خطاب لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة يوم عاشوراء.