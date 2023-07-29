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أولئك الذين نسوا "أشدّاء على الكفّار"...

أولئك الذين نسوا
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

«اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم».

بعضنا ينسى "أشِدّاءُ على الكُفّارِ" ويدعها جانباً... مثل هؤلاء الذين تحالفوا في البلدان الإسلامية مع أمريكا والصهاينة وداسوا على دماء الفلسطينيين بأقدامهم وضيّعوا حقوقهم...

الكثير من زعماء الدول العربية الآن من هذا القبيل... والفئة الأخرى نسوا «رُحَماءُ بَينَهُم» وأوجدوا الخلافات بين المسلمين «وَال‍مُؤمِنونَ وَال‍مُؤمِناتُ بَعضُهُم أولِياء بَعض»، هذا ما يقوله القرآن.

ثمّ يأتي هؤلاء ويكفّرون المؤمن بالله، والمؤمن بالقرآن، والمؤمن بالكعبة، ... عندما لا يكون التراحم بين المؤمنين موجوداً تنشب الحروب الداخلية في البلدان الإسلامية.

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