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مشاركة الشاعر كمال سحيم في أمسية شعر القدس بحضور الإمام الخامنئي

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

ينشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو ضمن سلسلة "قوافي القدس" يتضمّن شعراً ألقاه الشاعر كمال سحيم من فلسطين في أمسية شعر القدس عام 2006 بحضور الإمام الخامنئي.

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