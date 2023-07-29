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الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة جديدة إلى قواعده بريف الحسكة

الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة جديدة إلى قواعده بريف الحسكة
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في سوريا بأن القوات الأمريكية أدخلت رتلاً مكوناً من 30 ناقلة كبيرة محملة بأسلحة وذخائر وعتاداً لوجستياً إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة. 

العالم- سوریا

وأضاف، حسام زيدان أن الرتل رافقه عربات ومدرعات ترفع العلم الأمريكي وأخرى تابعة ل،“قسد” قادمة من الأراضي العراقية، دخلت مدينة الشدادي من جهة الشرق، وتم تفريغ محتوياتها في القاعدة الامريكية في المدينة قبل أن تتجه إلى مدينة الحسكة عبر المدخل الغربي على الطريق الخرافي.

وقال مراسل قناة العالم، إن حمولة الرتل التي تم تفريغها في القاعدة تضمنت أسلحة متوسطة متطورة من بينها مضادات للدروع ومنظومات اتصال وتشويش حديثة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر من بينها عدة حاويات مخصصة لدعم ميليشيا “قسد”.

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