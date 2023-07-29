مئات آلاف الزوار يشاركون في مراسم ركضة طويريج في كربلاء المقدسة

العالم - خاص بالعالم

حيث هبت مئات الألاف من الحشود المؤمنة لتشارك في شعيرة ركضة طويريج والتي تعد واحدة من أكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول العالم وتقام سنويا ظهر يوم عاشوراء.

ويشارك في ركضة طويريج ملايين الزوار من العراق و من مختلف الدول الإسلامية والعربية وتنطلق من منطقة قنطرة السلام باتجاه مرقد الأمام الحسين واخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام ويزداد المشاركون في هذا العزاء عام بعد أخر

في تلك البقعة الجغرافية من الأرض ترقد قدسية طاهرة ويجتمع فيها مئات الآلاف زاحفين من كل صوب لتقديم لمواساة و العزاء لآل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله).

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