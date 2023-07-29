الجزائر تعزز حضورها الاقليمي والدولي.. وتباين بحصيلة المسار الرئاسي في تونس

العالم - المغاربية

كما يلقي البرنامج الضوء على تعزيز الجزائر لحضورها الدولي والاقليمي، حيث جولة للرئيس الجزائري عبد العزيز تبون على دول الشرق وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وامنية.

كما تطرق برنامج "المغاربية" لموضوع اقرار خارطة المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الليبية الصادرة عن لجنه 6 + 6 وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، والبرلمان المغربي يختتم دورته الربيعية وسط تباين في تقييم الحصيلة التشريعية وتزايد الانتقادات للحكومة المغربية، ومساع للتهدئة السياسية في موريتانيا والبرلمان يصادق على برنامج حكومة محمد ولد بلال وسط تشكيك المعارضة.

كم استعرض برنامج"المغاربية" التغريدات الواردة فيما يتعلق بالانقسام الحاصل في حصيلة المسار الرئاسي منذ 25 من تموز يوليو من عام 2021 حيث انتقل ايضا الى منصات التواصل الاجتماعي، حيث غرد عبر تويتر الناشط انس بن سعيد قائلا :"في غضون سنتين ما هي ابرز الاصلاحات الحاصلة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، 25 جويليه عام 2021 كان متنفسا للتونسيين ويوم فرح حمل معه العديد من الاماني والامال لكنها تكللت بالخذلان وخيبات الامل الجمهورية الجديدة كانت مجرد شعار ووهم للاسف".

ضيف البرنامج:

- د. رضوان بوهيدل استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجزائر

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