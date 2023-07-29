رونالدو يرشق ماءً على مصور خلال مباراة النصر والشباب!

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وتعادل النصر سلبيًا مع الشباب، أمس الجمعة، في البطولة العربية حيث شارك رونالدو بديلا.

وأظهر مقطع فيديو رونالدو وهو يرشق ماءً على مصور، وظهر أن المهاجم البرتغالي بدا منزعجًا من المصور الذي اقترب من اللاعب.

وبعد رشق الماء ابتعد المصور عن رونالدو، وبدا أنه غير راضٍ عما فعله النجم البرتغالي.

وألغى حكم المباراة هدفًا رائعًا سجله رونالدو بسبب التسلل، وبدا أن رونالدو غادر الملعب غاضبًا عقب التعادل السلبي مع الشباب.

وعقب المباراة سُئل كاسترو عن سبب غضب رونالدو، حيث قال: "العيون دائمًا على كريستيانو، لذلك رأيته غير سعيد، وإذا نظرت إلى كل اللاعبين، ستجد استياءهم أيضًا".

وسيلعب النصر مع الاتحاد المنستيري والزمالك في الجولتين الثانية والثالثة من البطولة العربية قبل أن يفتتح مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الاتفاق يوم 14 أغسطس.

وحتى الآن تعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس، ويفود المدرب البرتغالي لويس كاسترو.