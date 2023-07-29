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رئيس السلطة الفلسطينية يصل مصر 

رئيس السلطة الفلسطينية يصل مصر 
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت، إلى مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

العالم- فلسطين

وكان في استقبال عباس في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وسفير السلطة فلسطينية لدى مصر دياب اللوح، وقنصل فلسطين العام بالإسكندرية السفير رأفت بدران، وكادر سفارة السلطة لدى جمهورية مصر العربية.

وقال السفير اللوح إن زيارة الرئيس هدفها التشاور وتجسيد التعاون الدائم والمستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعددة على المســـــتويات العـربية والإقـليمية والدولية.

وأضاف أن لقاء قمة سيجمع الرئيس مع نظيره المصري في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين، لمواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم السبت، إلى جمهوية مصر العربية، على رأس وفد من قيادة حركته؛ للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غدًا في مدينة العلمين.

وأوضحت حماس، في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن الوفد يضم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى.

وأشارت إلى أن لقاء الأمناء العامين للفصائل يُعقد “في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وخصوصا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك”.

وقالت حماس إنها ستسعى خلال اللقاء إلى “توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال”.

ومن جهتها أعلنت حركة الجهاد الاسلامي رفض المشاركة في الاجتماع حيث أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور محمد الهندي، اليوم السبت، أن قرار مقاطعة لقاء القاهرة جاء بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وملاحقة المقاومة.

وشدد الهندي على أن أي نتائج من الاجتماع تعزز صمود شعبنا ومقاومته فنحن أول المباركين بها وسندعمها.

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رئيس السلطة الفلسطينية يصل مصر 