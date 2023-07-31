الجيش السوداني يدعو المواطنين بولاية البحر الأحمر لحمل السلاح

العالم - خاص بالعالم

والان جمعهم علي اثر دعوات الاستنفار من قبل الجيش السوداني الذي دعا كل القطاعات لحمل السلاح بعد تدريبهم في عدد من المعسكرات، ودخل المئات من قبائل البجا في معسكرات مفتوحة بمدينة سنكات شمال مدينة بورتسودان.



وتواصلت عمليات الاستنفار في مدينة بورتسودان شرقي السودان حيث شملت مختلف القطاعات سواء في المؤسسات الحكومية او القطاعات الخاصة وشمل التدريب بخلاف التدريبات البدنية كيفية استخدام عدد من الاسلحة.



المتدربون أكدوا علي ضرورة التدريب خاصة وان الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة لازمتها عمليات نهب وسلب لم تسلم منها المنازل.



ويبدو من خلال الوقائع علي الأرض استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع في ظل تنامي عمليات النهب والسرقات التي دعت المواطنين للدفاع عن ممتلكاتهم بانفسهم او الانخراط في هذه الحرب بعد تدريبهم.

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