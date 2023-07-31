الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الجيش السوداني يدعو المواطنين بولاية البحر الأحمر لحمل السلاح

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

قبل سنتين استنفر محمد الامين ترك  زعيم قبائل البجا مختلف نظاراته القبلية لإغلاق الطريق القاري بورتسودان الخرطوم مطالبًا باستحقاقات شرق السودان في موارده الذاتية التي تذهب لغيرهم حسب قوله في ذلك الوقت.

العالم - خاص بالعالم

والان جمعهم علي اثر دعوات الاستنفار من قبل الجيش السوداني الذي دعا كل القطاعات لحمل السلاح بعد تدريبهم في عدد من المعسكرات، ودخل المئات من قبائل البجا في معسكرات مفتوحة بمدينة سنكات شمال مدينة بورتسودان.

وتواصلت عمليات الاستنفار في مدينة بورتسودان شرقي السودان حيث شملت مختلف القطاعات سواء في المؤسسات الحكومية او القطاعات الخاصة وشمل التدريب بخلاف التدريبات البدنية كيفية استخدام عدد من الاسلحة.

المتدربون أكدوا علي ضرورة التدريب خاصة وان الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة لازمتها عمليات نهب وسلب لم تسلم منها المنازل.

ويبدو من خلال الوقائع علي الأرض استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع في ظل تنامي عمليات النهب والسرقات التي دعت المواطنين للدفاع عن ممتلكاتهم بانفسهم او الانخراط في هذه الحرب بعد تدريبهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السودان..تمديد إغلاق المجال الجوي أمام جميع حركة الطيران

قائد الدعم السريع يدعو إلى تغيير قيادة الجيش ويعتذر من السودانيين

الحركات المسلحة السودانية ترفض موقف مجلس السيادة بحيادها في القتال

استمرار المعارك في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يقدم 5 مقترحات لمنظمة التعاون للحد من تكرار حادثة الاساءة للقرآن الكريم

تجدد الاشتباكات بمخيم "عين الحلوة" رغم إعلان الهدنة

بالفيديو.. الجيش السوداني يدعو المواطنين بولاية البحر الأحمر لحمل السلاح

المقداد: الخطوات العملية بدأت تتخذ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها

الصحة الإيرانية: تسجيل 23 إصابة بلا وفاة جديدة بكورونا

حماس: نرفض الاقتتال الداخلي في مخيم عين الحلوة وندعو إلى تغليب الحوار