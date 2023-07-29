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السعودية تستضيف محادثات سلام تتعلق بأوكرانيا

السعودية تستضيف محادثات سلام تتعلق بأوكرانيا
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السعودية تستضيف محادثات سلام تتعلق بأوكرانيا في إطار جهود غربية لاستمالة الجنوب العالمي.

العالم - السعودية

من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تلقت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بشأن أوكرانيا.

وأكدت زاخاروفا، أن موقف السلطات الأمريكية يجعل من المستحيل إجراء مفاوضات سلام حول أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا: "جعلت الإدارة الأمريكية مهمتها إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا في ساحة المعركة وليس فقط تحقيق نتائج".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسير في هذا الطريق الصعب رغم "الجنون وعدم الواقعية".

هذا و قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ- إن بلاده تتعامل مع المبادرة الأفريقية للتسوية باحترام، وستدرسها بكل اهتمام، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قدمت الصين وتركيا ودول أفريقية مبادرات سلام لكل من كييف وموسكو.

وقبل أكثر من شهر، زار وفد من القادة الأفارقة كييف وموسكو وعرض على الرئيسين الأوكراني والروسي مبادرة سلام من 10 نقاط لوقف الحرب بأوكرانيا، وتتضمن المبادرة انسحاب القوات الروسية وتوفير ضمانات أمنية لجميع الدول.

بيد أن بوتين قدم حينها قائمة بالأسباب التي تجعله يعتقد أن معظم مقترحات القادة الأفارقة لا تستند لأسس سليمة، مما وأد خطتهم تقريبا في مهدها، وهي خطة لاقت أيضا في مجملها رفضا من كييف.

وخلال القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في سان بطرسبورغ الخميس والجمعة، ألح القادة الأفارقة على الرئيس الروسي للتوصل لتسوية سياسية لهذه الحرب.

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السعودية تستضيف محادثات سلام تتعلق بأوكرانيا

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