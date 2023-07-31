أوساط اسرائيلية يمنية ترفض وقف الاستيطان مقابل التطبيع مع السعودية 

العالم - خاص بالعالم

مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للأمن القومي تساحي هنجبي قال إن الطريق 'لا يزال طويلا' أمام تطبيع العلاقات مع السعودية.



وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يشمل إقامة الرياض لبرنامج نووي مدني على أراضيها، قال إن هذا ليس بحاجة لموافقة تل ابيب.

الى ذلك قالت وزيرة المهام الوطنية في الكيان الإسرائيلي أوريت ستروك إن حزبا رئيسيا في الحكومة لن يوافق على أي تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.



واوضحت ستروك المنتمية لحزب الصهيونية الدينية أن الحزب يرفض تجميد المستوطنات في الضفة الغربية مقابل التطبيع مضيفة ان هناك توافقا في الآراء على ذلك في الجناح اليميني في الحكومة بأكمله.

في السياق نفسه كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن أوساط في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرس المطلب السعودي بإقامة منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها لأهداف مدنية'، مقابل التطبيع مع إسرائيل، مضيفة أن نتنياهو أعد طاقما خاصا وسريا للتباحث في مسألة التطبيع، والمطالب السعودية.

وكانت صحيفة نيورك تايمز كشف في مقالة لها ان الرياض تريد من اميركا ثلاثة مطالب مقابل التطبيع مع تل أبيب. اولا معاهدة دفاع مشترك على شاكلة الناتو ثانيا الحصول على برنامج نووي مدني واخيرا القدرة على شراء اسلحة متقدمة.

وذلك مقابل مطالب لاميركا على راسها وضع حد للعلاقات السعودية الصينية، التي تضر بالاقتصاد الاميركي على المدى الطويل.

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