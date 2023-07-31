وزير الخارجية السوري يزور طهران يرافقه وزيرا التجارة الخارجية والاتصالات

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فها هو فيصل المقداد في العاصمة الايرانية طهران علي رأس وفد وزاري يضم ثلاثة وزارء

في المؤتمر الصحفي لا تغيب امريكا فاراد امير عبد اللهيان ان يطالب واشنطن من انسحاب الفوري من اراضي سوريا .



وقال عبد اللهيان:"اطالب بانسحاب فوري للقوات العسكرية الامريكية المحتلة من اراضي سوريا ..وجود القوات الاجنبية في سوريا لن يقدم اي دعم لتعزيز الاستقرار داخل سوريا والمنطقة.. اننا نتفهم قلق تركيا حيال الوضع الامني على الحدود التركية المشتركة مع سوريا، لكننا نرى بان الحل العسكري ليس مناسبا".



من جانبه اكد الضيف الزائر ان جرائم الاحتلال الأمريكي في سورية لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتله

التعاون الثنائي بين البلدين لم ينتهي عند اسکات صوت المدفع في الميدان بل يبدو ان المسار الاقليمي لدى البلدين مشترك اکثر من اي وقت.



تزامنا مع المباحثات بين وزيري خارجية ايران وسوريا، عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة برعاية وزير النقل والتنمية الحضرية الايراني والتجارة الخارجية السوري لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في زيارة الرئيس رئيسي الى سورية قبل اشهر.

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