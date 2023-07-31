قتلى وجرحى وحركة نزوح من مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات

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استعملت خلالها اسلحة متوسطة وصاروخية وقذائف الهاون ادت الى مقتل ستة اشخاص بينهم مسؤول الامن الامن الوطني لحركة فتح في صيدا العميد ابو شرف العرموشي واربعة من مرافقيه وسط حركة نزوح كثيفة من داخل المخيم باتجاه مدينة صيدا والمساجد المجاورة في ظل استنكار شعبي والمطالبة بوقف القتال وحقن الدماء الفسطييني.

هذا وعقد اجتماع موسع في مكتب النائب اسامة سعد حضرته الفصائل الفلسطينية واحزاب لبنانية طالب بوقف فوري لاطلاق النار وتاليف لجنة تحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن ضرب الامن داخل المخبم .

الاشتباكات لتي تستمر منذ يومين طاولت العديد من المباني والطرقات خارج المخيم وشل الحركة تماما في مدينة صيدا.



يذكر ان مخيم عين الحلوة هو اكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان وتتداخل فيه خريطة تموضع القوى المسلحة فيما تتمركز مجموعات متطرفة في منطقة الطوارئ حيث تشهد الاشتباكات الاعنف .

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