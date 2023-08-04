مسيرات لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بذكراها الـ3 للمطالبة بتحقيق العدالة

العالم - خاص بالعالم

المسيرات توقفت امام قصر العدل في دلالة رمزية لابعاد قضيتهم عن اي ضغط وتوجيه خارجي.

ثم تجمع الاهالي امام مدخل المرفأ رافعين شعارات المطالبة بكشف الحقيقة بعيدا عن الاستنسابية والتوظيف السياسي لقضية انسانية وطنية لا تحتمل التسويف و قتل الضحية مرة اخرى بسبب مسارات التحقيق المريبة من قبل القاضي طارق البيطار.

المشاركون اكدو ان تحركهم هو لكشف الحقيقة وتصويب مسار التحقيق احقاقا للعدالة.

يشار الى ان ثلاثة اعوام مضت على انفجار مرفأ بيروت الذي ادى الى مقتل اكثر من 200 وجرح الالاف، هذا عدا عن الاضرار التي لحقت بالمباني المجاورة وتدمير القسم الاكبر من المرفأ وخاصة اهراءات تخزين الحبوب.

وسط تحذير من اخذ التحقيق الى اهداف بعيدة عن الحقيقة لذر الرماد في عيون اهالي الضحايا من جهة والراي العام الداخلي والخارجي من جهة اخرى.

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