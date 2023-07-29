ضحايا بانفجار مستودع ألعاب نارية جنوب تايلاند (فيديو)

العالم - أسيا والباسفيك

ويعتقد أن الانفجار الذي وقع في سونجاي كولوك، على الحدود الماليزية، في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، نتج عن أعمال البناء.

وقال الحاكم المحلي إن حريق السوق أصبح الآن تحت السيطرة.

وقال سانون بونجاكسورن إن التحقيق الأولي يشير إلى أن "خطأ تقني" أثناء اللحام بالفولاذ هو المسؤول.

وأظهرت لقطات نشرت في وسائل إعلام محلية تصاعد أعمدة دخان كبيرة من السوق، مع تضرر العديد من المتاجر والمنازل والمركبات بشدة من قوة الانفجار - بما في ذلك اشتعال النيران أو اقتلاع أسقفها.

وقال سيكسان تايسن، وهو شاهد عيان يعيش على بعد 100 متر من السوق، إنه كان في المنزل عندما سمع "ضوضاء مدوية واهتزاز منزله بالكامل".

وقال لفرانس برس "رأيت سقفي مفتوحا على مصراعيه. نظرت إلى الخارج ورأيت المنزل ينهار والناس يرقدون على الأرض في كل مكان. كان هناك فوضى".

ومن المتوقع أن تزيد أعداد القتلى نظرا لقوة الانفجار وعدد الجرحى.