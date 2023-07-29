السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ضحايا بانفجار مستودع ألعاب نارية جنوب تايلاند (فيديو)

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 130 بعد انفجار في مستودع للألعاب النارية فى سوق بجنوب تايلاند اليوم السبت.

العالم - أسيا والباسفيك

ويعتقد أن الانفجار الذي وقع في سونجاي كولوك، على الحدود الماليزية، في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، نتج عن أعمال البناء.

وقال الحاكم المحلي إن حريق السوق أصبح الآن تحت السيطرة.

وقال سانون بونجاكسورن إن التحقيق الأولي يشير إلى أن "خطأ تقني" أثناء اللحام بالفولاذ هو المسؤول.

وأظهرت لقطات نشرت في وسائل إعلام محلية تصاعد أعمدة دخان كبيرة من السوق، مع تضرر العديد من المتاجر والمنازل والمركبات بشدة من قوة الانفجار - بما في ذلك اشتعال النيران أو اقتلاع أسقفها.

وقال سيكسان تايسن، وهو شاهد عيان يعيش على بعد 100 متر من السوق، إنه كان في المنزل عندما سمع "ضوضاء مدوية واهتزاز منزله بالكامل".

وقال لفرانس برس "رأيت سقفي مفتوحا على مصراعيه. نظرت إلى الخارج ورأيت المنزل ينهار والناس يرقدون على الأرض في كل مكان. كان هناك فوضى".

ومن المتوقع أن تزيد أعداد القتلى نظرا لقوة الانفجار وعدد الجرحى.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الصين في حالة تأهب قصوى بسبب الإعصار دوكسوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد أن زعمت ان الإمام الحسين "جدها" إلى إبنة الطاغية صدام.. أتذكرين من قال: "أنت حسين وأنا حسين"؟

ضحايا بانفجار مستودع ألعاب نارية جنوب تايلاند (فيديو)

اضراب عمال السكك الحديد في بريطانيا

مقتل جندي مالي وجرح اثنان آخران في هجوم غرب البلاد

الصين في حالة تأهب قصوى بسبب الإعصار دوكسوري

السعودية تستضيف محادثات سلام تتعلق بأوكرانيا