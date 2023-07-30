دول أجنبية تتقدم بطلبات تعاون مع ايران في قطاع البتروكيماويات

العالم - ايران

هذا ما أعلنه مدير الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية في ايران مرتضى شاهميرزايي ، الذي اكد في الوقت نفسه ان القدرة الانتاجية للصناعات البتروكيماوية لايران ستزداد ايضا خلال السنوات القادمة وان الاسواق المستهلكة للمنتجات البتروكيماوية الايرانية ستتوسع ايضا .

واضاف شاهميرزايي انه من أجل تلبية طلبات الشراء المتزايدة يجب علينا السعي لزيادة القيمة المضافة ورفع مستوى الانتاج عبر اطلاق حملة تعاون بين مختلف الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات في ايران.

وشدد شاهميرزايي ايضا ان تطوير قطاع البتروكيماويات في ايران يتم على يد الخبراء المحليين بالكامل.