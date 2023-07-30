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الدفاع الروسية تعلن..

إحباط هجوم إرهابي أوكراني على أهداف في موسكو صباح اليوم

إحباط هجوم إرهابي أوكراني على أهداف في موسكو صباح اليوم
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأكدت الوزارة أنه تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع "موسكو-سيتي".

وفي وقت سابق، قال عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة، مما أدى إلى تضرر واجهات برجي مكاتب في منطقة "موسكو سيتي" بشكل طفيف، دون سقوط ضحايا.

وأوضحت خدمات الطوارئ أن الانفجار الذي وقع في برج "أوكو-2" في "موسكو سيتي" أسفر عن إصابة أحد حراس المبنى، بينما تحطم زجاج الشبابيك من الطابق الأول إلى الطابق الرابع للبرج.

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الدفاع الروسية تعلن.. إحباط هجوم إرهابي أوكراني على أهداف في موسكو صباح اليوم