'المنتقمون' يكشفون عن معلومات هامة حول تعرض مواقع صهيونية لهجمات الكترونية

العالم - فلسطين

وكشفت المجموعة التي تسمى بـ"منتقموا السايبر" لاول مرة عن صور لسلسلة هجماتها الإلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية للكيان الصهيوني خلال السنوات الأخيرة.

ونشرت هذه المجموعة صور ومقاطع فيديو لهجماتها الالكترونية الواسعة على مراكز ومنشآت رئيسية وحيوية للكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية كما كشفت عن اختراق مجموعة "بازان" للبتروكيماويات التابعة للكيان الصهيوني.

وتعد مجموعة "بازان" أكبر شركة بتروكيماويات تابعة للكيان الصهيوني، والتي تحتكر قسما كبيرا من تصدير الصناعات الكيماوية التابعة للكيان الصهيوني إلى الدول الأوروبية وأمريكا.

كما اعلنت هذه المجموعة رسميا عن مسؤوليتها لاختراق هذه المنشأة 4 مرات خلال يونيو وأغسطس 2021 ويونيو ونوفمبر 2022 من خلال نشر صور لتفاصيل الخلل والعطل في اداء الأنظمة الموجودة في مصفاة بازان.

ومن بين الصور ومقاطع الفيديو المنشورة لهجمات السايبر لهذه المجموعة يمكن ان نشير الى حريق منشأة المحولات الكهربائية التابعة لشركة "الكرمل" في حيفا خلال ديسمير 2022 ، والخلل و العطل في اداء منظومة إحدى منشآت التكرير التابعة للكيان الصهيوني خلال فبراير 2023.