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وأشار ريتر إلى كلمات القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوغني، الذي طلب من الولايات المتحدة في ديسمبر من العام الماضي، توفير "300 دبابة و550 مركبة مدرعة و500 قطعة مدفعية وذخيرة".

وأضاف: "صرح زالوغني أن الشيء الوحيد الذي تفتقر إليه القوات الأوكرانية هو الأسلحة الغربية، التي حصلت عليها أوكرانيا "ستتقدم 84 كيلومترا وتصل إلى ميليتوبول وتقطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم"، وأشار ريتر إلى أنه من خلال طلب الأسلحة، وعد القائد العام الأوكراني بإجبار روسيا على المطالبة بالسلام.

وقال ضابط المخابرات السابق: "لقد أعطيناهم أسلحة، ودربناهم، والآن يُقتلون، ولا يمكنهم حتى الوصول إلى خط الدفاع الأول، ناهيك عن الوصول إلى ميليتوبول".

ووفقا لريتر، فإن فشل الهجوم المضاد وعدم القدرة على تحقيق بعض النجاح على الأقل في الجبهة، يجب أن يؤدي إلى مراجعة كييف لخططها.

ولخص إلى أنه "لذلك، انتهى الهجوم المضاد. الولايات المتحدة تقول لأوكرانيا: انتهى كل شيء، لذا عليكم الآن تغيير موقفكم يا رفاق".

وسبق أن أكد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، أن القوات الأوكرانية قررت شن هجمات مكثفة مستخدمة مجموعات المدرعات، الأمر الذي كبدهم خسارة كمية كبيرة في المعدات العسكرية.